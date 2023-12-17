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Питерец.ру » Спорт » Хоккеисты СКА Глотов, Никишин и Толчинский забросили шайбы за сборную России в победном матче с белорусами на «Кубке Первого канала»

Хоккеисты СКА Глотов, Никишин и Толчинский забросили шайбы за сборную России в победном матче с белорусами на «Кубке Первого канала»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
Открывала второй игровой день турнира встреча между сборной Казахстана и командой «Звёзды и ВХЛ».

В субботу на продолжающемся в Санкт-Петербурге хоккейном «Кубке Первого канала» состоялись матчи второго игрового дня. Сначала примерно тысяча зрителей наблюдала противостояние сборной Казахстана и экспериментальной команды «Звёзды и ВХЛ», которую тренирует Николай Воеводин из «СКА-Невы». Казахстан выиграл этот матч со счётом 3:1, автором победной шайбы стал Никита Михайлис из магнитогорского «Металлурга».

В центральном матче второго тура сошлись россияне и белорусы. Счёт на 7-й минуте открыл защитник СКА Степан Фальковский, поучаствовал в этой шайбе и не получивший ассистентского балла другой невский армеец Владимир Алистров. На 13-й минуте форвард СКА Сергей Толчинский помог сравнять счёт Никите Гребёнкину.

Во второй двадцатиминутке Алистров отдал результативную передачу на Романа Горбунова, который вновь вывел белорусскую команду вперёд, но «гол в раздевалку» забил Колосову Василий Глотов. На 52-й минуте белорусы снова вышли вперёд и перед командой Романа Ротенберга замаячила перспектива поражения. Выручили игроки СКА: защитник Александр Никишин смог сравнять счёт в формате «6Х4», а Толчинский реализовал удаление Сушко. Итоговый счёт 5:3 установил Илья Сафонов, попавший в пустые ворота.


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