Баскетбольный «Зенит» в Минске победил главного аутсайдера Единой Лиги ВТБ с разницей в 22 очка

«Питерец.ру» ожидал победы «сине-бело-голубых» в Минске: сложно представить, чтобы один из фаворитов сезона – 2023/2024 в Единой Лиге ВТБ не смог обыграть команду, стартовавшую нынешнем чемпионате с ДЕСЯТИ поражений подряд.

Итог – гроссмейстерская по баскетбольным меркам победа «Зенита»: коллектив Хавьера Паскуаля выиграл в у минчан все четыре четверти гостевого матча. Итоговый счёт – 84:62 в пользу «Зенита», который занимает третье место в таблице Лиги ВТБ после ЦСКА и УНИКСа. Всё дело – даже не в количестве побед, а в количестве поражений: московские армейцы проиграли лишь однажды («Локомотиву-Кубани»), чемпионы России из Казани были биты «Самарой» и «Руной».

А вот у «Зенита» в этом сезоне – уже четыре проигрыша: «Уралмашу» (70:75), ЦСКА (76:80), «Локомотиву-Кубани» (67:69) и УНИКСу (83:93). Как видно, петербуржцы уже проиграли в «регулярке» всем своим основным конкурентам в борьбе за чемпионство – а другой задачи в нынешнем первенстве с таким мощным составом для «Зенита» стоять не может.

В минском матче самым результативным в составе «Зенита» стал Фрейзер (21 очко), 14 очков набрал Винс Хантер, по 12 – Сергей Карасёв и Кайл Курич. У «Минска» 22 очка – в активе канадца Огунгбени-Джексона.