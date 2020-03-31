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Питерец.ру » Спорт » Итоги досрочно завершённого сезона Единой Лиги ВТБ

Итоги досрочно завершённого сезона Единой Лиги ВТБ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
В первую очередь рассмотрим, что показал в вынужденно прекращённом чемпионате «Зенит».  

Отказ эстонского «Калева» от дальнейшего участия в регулярном чемпионате Лиги ВТБ мог только ускорить решение руководства турнира. Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин уже высказалась на эту тему. Что в сухом остатке: «Химки» не стали объявлять чемпионами, хотя команда Куртинайтиса уверенно лидировала с показателем побед и поражений 18–1.

«Питерец.ру» заострил внимание на выступлении «Зенита»: сезон для «сине-бело-голубых» получился сложным. Дважды петербургский клуб терпел по четыре поражения подряд в рамках Лиги ВТБ. На фоне череды поражений в Евролиге менеджмент «Зенита» принял решение расстаться с Жоаном Плазой и пригласить Хавьера Паскуаля.

Состав «Зенита» в сезоне – 2019/2020 заметно усилился, но отдачи в виде побед это не принесло. Хотя такие игроки, как Густаво Айон, Матеуш Понитка и Уилл Томас доказали, что они – настоящие профессионалы. Что касается Альбиси и Ренфро, то ожидали от них многого, но стабильны эти баскетболисты были не всегда. Остин Холлинз вписался в амплуа «джокера», способного в нужный момент забить дальний бросок.

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