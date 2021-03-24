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Питерец.ру » Спорт » Психологически важная для баскетбольного «Зенита» победа в Саратове

Психологически важная для баскетбольного «Зенита» победа в Саратове

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vtb-league.com
На фоне борьбы за место в плей-офф Евролиги «Зениту» нельзя сдавать позиции и в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

Три поражения подряд в «регулярке» Евролиги (от «Реала», «Олимпиакоса» и «Басконии») ухудшили шансы «сине-бело-голубых» на первое в клубной истории попадание в плей-офф этого турнира. Впереди матч с «Химками», являющимися безнадёжным аутсайдером нынешней Евролиги.

Однако «Питерец.ру» не забыл, как «Зенит» вопреки коэффициентам букмекеров проиграл тем же «Химкам»  в Лиге ВТБ, и случилось это не так давно – 8 марта. После этого петербуржцы одолели «Парму» и «Енисей», а выезд в Саратов обернулся приятным разгромом хозяев паркета с разницей в 27 очков в пользу «Зенита».

В декабре 2018 года «Автодор» с минимальной для баскетбола разницей выиграл у «Зенита» дома, после чего только крупно проигрывает «сине-бело-голубым». На этот раз «Зенит» победил со счётом 89:62, а в плане индивидуальной статистики отличились Остин Холлинз (26 очков) и Кевин Пангос (12 очков и 12 передач, то есть дабл-дабл). Самым результативным у проигравших стал Душан Ристич, набравший 16 очков.

«Зенит» уверенно лидирует в таблице Лиги ВТБ с показателем побед и поражений 18–3.

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