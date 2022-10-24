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Питерец.ру » Спорт » Победа над «Самарой» стала для баскетбольного «Зенита» четвёртой подряд в продолжающемся регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ

Победа над «Самарой» стала для баскетбольного «Зенита» четвёртой подряд в продолжающемся регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ

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87
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
parmabasket.ru
А началось регулярное первенство с проигрыша УНИКСу 2 октября.

Буквально только что завершился матч в рамках Единой Лиги ВТБ, в котором «Самара» принимала «Зенит». Петербургский клуб победил со счётом 82:70 и улучшил свои турнирные перспективы. Блеснул в сегодняшней встрече Калеб Хоумсли, который набрал 28 очков, забросив 7 трёхочковых бросков. Француз Тома Эртель за 17 минут на паркете ограничился 6 очками, отдав 5 передач. Под щитами удачнее других действовал Ричард Соломон – 6 подборов.

После досадного стартового проигрыша УНИКСу команда Хавьера Паскуаля только побеждает в играх Лиги ВТБ. «Питерец.ру» перечисляет поверженных «Зенитом» соперников. Если «Парму» в Перми удалось обыграть с разницей всего лишь в 5 очков, то «Автодор» и «Енисей» были просто разгромлены. В победном матче с саратовцами 14 октября (счёт – 92:71) самым результативным у «сине-бело-голубых» стал Трэй Томпкинс (14 очков). А в Красноярске, где «Енисей» отстал от «Зенита» на 28 очков, самым результативным у гостей стал Игорь Вольхин (13 очков).

В турнирной таблице Лиги ВТБ «Зенит» идёт третьим, отставая от двух команд, которые ещё не проиграли ни разу – ЦСКА и УНИКСа.

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