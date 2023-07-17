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Питерец.ру » Спорт » Вратарь «Зенита» Одоевский дебютировал за «Волгарь» в ФНЛ и пропустил уже на 1-й минуте, «Ленинградец» не реализовал пенальти и другие итоги старта первого футбольного дивизиона

Вратарь «Зенита» Одоевский дебютировал за «Волгарь» в ФНЛ и пропустил уже на 1-й минуте, «Ленинградец» не реализовал пенальти и другие итоги старта первого футбольного дивизиона

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Дебют Одоевского во дворе не стал триумфальным: гол в первой же атаке и поражение нового клуба.

«Питерец.ру» не без грусти узнал, что молодой голкипер Даниил Одоевский отправился в аренду на сезон – 2023/2024. Стража ворот приютил астраханский «Волгарь», в этом же клубе выступает знакомый торсиде «Зенита» полузащитник Денис Ткачук. В 1-м туре «Волгарь» на выезде уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в гостях (1:2), пропустив уже на 61-й секунде. Возможно, вышедшие в стартовом составе на этот матч футболисты «Волгаря» больше думали об отпуске и рыбалке, чем о том, что чемпионат ФНЛ уже стартовал.

«Ленинградец» накануне добыл обидную ничью в Туле: забей Левин пенальти на 85-й минуте вчистую проиграл дуэль голкиперу «Арсенала» Леманну Левашову. Сейчас коллектив Сергея Кирьякова делит с «Арсеналом» 8–9 места (1 очко при нулевой разнице мячей).

А лидируют в ФНЛ шесть клубов, которые добились побед на старте нового сезона – «Родина» (Москва, главный тренер – Дмитрий Парфёнов), московское «Торпедо» (Жозеп Клотет), «СКА-Хабаровск» (Роман Шаронов), тольяттинский «Акрон» (Евгений Калёшин), «Нефтехимик» (Кирилл Новиков) и красноярский «Енисей» (Эдуард Штейнбрехер). Именно с «Енисеем» в следующем туре волей календаря и выпало сыграть «Ленинградцу»: эта встреча состоится в Красноярске 23 июля.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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