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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с лидером Суперфинала Владиславом Артемьевым, который сохранил отрыв в 2 очка от Павла Понкратова

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с лидером Суперфинала Владиславом Артемьевым, который сохранил отрыв в 2 очка от Павла Понкратова

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Впервые познал радость победы в партии Суперфинала в 8-м туре Володар Мурзин, одолевший Климентия Сычёва.

«Питерец.ру» предполагает, что после ничьей в 8-м туре с петербуржцем Максимом Матлаковым казанского гроссмейстера Владислава Артемьева можно считать досрочным победителем «открытого» Суперфинала – 2023. Дело в том, что отлично проводящий турнир Артемьев (6 побед и 2 ничьи) опережает победителя Высшей лиги в Новокузнецке Павла Понкратова на 2 очка, а впереди – только 3 тура. При этом Матлакову пришлось ещё и побороться чёрным цветом за уравнение, но Артемьев не стремился победить во что бы то ни стало – слишком уж велик его отрыв после серии из шести побед подряд.

Артемьевым со 2-го по 7-й тур были последовательно побеждены Евгений Томашевский, Клементий Сычёв, Иван Розум, Екатерина Лагно, Володар Мурзин и Артём Тимофеев. После 8 туров Артемьев набрал впечатляющие 7 очков, а у идущего вторым Павла Понкратова после ничьей с Евгением Наером – только 5. Матлаков, Наер и Александра Горячкина набрали по 4,5 очка.

Наконец-то победил в этом Суперфинале 18-летний Володар Мурзин. Побеждённым оказался аутсайдер турнира Сычёв, при этом оба гроссмейстера представляют Московскую область. Второй результативной партией 8-го тура стала победа Розума над Лагно.

В 9-м туре Матлаков сыграет с Томашевским.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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