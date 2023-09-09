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Питерец.ру » Спорт » В очередном матче «Кубка Столетия» волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях победила «Тулицу»: Анастасия Чернова набрала 17 очков

В очередном матче «Кубка Столетия» волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях победила «Тулицу»: Анастасия Чернова набрала 17 очков

0
48
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
Пока команда Александра Кашина очень уверенно идёт по дистанции уникального турнира.

«Питерец.ру» уже сообщал, что «Кубок Столетия» - уникальный турнир, посвящённый вековому юбилею отечественного волейбола. Клуб «Ленинградка» уже обзавёлся первым трофеем в новом сезоне, выиграв «Кубок губернатора Калининградской области» (этот пост занимает Антон Алиханов). И вот – те же соперники, но на домашней площадке.

Калининградский матч с коллективом из Тульской области сложился для команды Александра Кашина очень тяжело: «Ленинградка» победила только на тай-брейке. На этот раз «Тулица» была повержена в трёх сетах, счёт партий – 25:22, 25:14 и 25:20. А ведь играть пришлось без Юлии Кутюковой, которую заменила Валерия Харлова.

В стартовой партии отставшие поначалу тулячки добились счёта 12:12, но тут за дело взялась Анастасия Гарелик (удивительно, но на этот раз не она стала самой результативной в составе победительниц). Несколько удачных атак Гарелик вернули хозяйкам преимущество в счёте, а победный мяч забила Анастасия Чернова.

25:14 в следующем сете в пользу «Ленинградки» говорят сами за себя: здесь отлично сыграл блок, особенно – Анна Мельникова. Столь легко взятая партия не расхолодила «Ленинградку»: «Тулица» проиграла 0–3.

9 сентября в 18:30 начнётся матч «Ленинградка» – «Протон».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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