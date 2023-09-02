Волейбольная «Ленинградка» начала поход за «Кубком Столетия» с победы над «Протоном» в трёх партиях

«Ленинградка» стартовала в розыгрыше «Кубка Столетия» («Питерец.ру» напоминает, что это уникальный трофей, связанный с вековым юбилеем отечественного волейбола) с уверенной победы над саратовским «Протоном».

Матч проходил в Калининграде, и коллектив Александра Кашина резво начал уже в первой партии: весь сет проходил с преимуществом «Пчёлок» и завершился в пользу «Ленинградки», счёт – 25:18. Удачно играла и в первой, и во второй партиях центральная блокирующая «Ленинградки» Дарья Малыгина, а сет № 2 завершился в пользу петербурженок – 25:21. Отличилась полезными действиями и Анастасия Гарелик, а Кашин вовремя взял ключевой тайм-аут, погасив саратовские надежды на «больше–меньше» в концовке второй партии.

Удачно начали третий сет в составе «Протона» Наталья Малых и Светлана Гатина, но «Ленинградка» не собиралась затягивать игру. Шаткие «+2» превратились в уверенные «+6», итог третьей партии – 25:17 и общая победа «Ленинградки» со счётом 3–0. Победный мяч забила Гарелик, набравшая в этой встрече впечатляющие 20 очков. В активе Анастасии Черновой – на 8 очков меньше, а Малыгина четырежды ставила соперницам результативные блоки. У «Протона» наилучшую результативность показала упорная Гатина.