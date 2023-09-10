Выиграв интереснейший матч у саратовского «Протона», волейбольная «Ленинградка» обеспечила себе выход в следующий этап «Кубка Столетия»

«Питерец.ру» рад тому, что решающий в турнирном плане матч предварительного раунда волейбольного «Кубка Столетия» стал столь интересным – тай-брейк и сверхрезультативная игра Анастасии Гарелик, набравшей 29 очков.

«Протон» не собирался сдаваться лидеру группы, и выиграл первую партию со счётом 25:19, не помогли и перестановки на площадке от Александра Кашина. Но во второй партии «Ленинградка» доминировала – 7:3 и 17:10 вылились в итоговые 25:14 при хорошей игре Анастасии Черновой (всего она набрала вчера 21 очко).

Но волейболистки «Протона» не расклеились и смогли взять следующий сет со счётом 25:20 и повели 2–1 по партиям. Выделялась в составе саратовской команды Светлана Гатина. Перед четвёртой партией Александр Кашин нашёл нужные слова, и «Пчёлки» захватили лидерство уже в дебюте – 6:3. Индивидуальные действия «ленинградок» Валерии Романовой и Дарьи Малыгиной привели к итоговой победе в этой партии, счёт – 25:22.

На тай-брейке «Ленинградка» не дала гостьям никаких шансов, легко выиграв решающий сет – 15:10. Гарелик и Чернова были неудержимы, и «Ленинградка» выиграла в пяти сетах. Выиграв у «Протона», «Ленинградка» досрочно попала в «Финал четырёх» вне зависимости от исхода игры с «Локомотивом».