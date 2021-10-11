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Питерец.ру » Спорт » После неудачи в стартовом туре «Ленинградка» смогла победить в Челябинске

После неудачи в стартовом туре «Ленинградка» смогла победить в Челябинске

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
«Динамо-Метар» не смогло выиграть у команды Александра Кашина ни одной партии.

3 октября волейбольная «Ленинградка» уступила на своей площадке клубу «Динамо-Краснодар». А ведь первую партию удалось выиграть, после чего случились две очень напряжённые концовки партий. И обе они завершились в пользу краснодарских волейболисток, которые одержали победу о счётом 3–1 по партиям. «Питерец.ру» заметил, что диагональная «Ленинградки» Анастасия Гарелик была отмечена по итогам стартового тура. Её включили в список лучших в атаке, поскольку Гарелик набрала 22 очка. Лучшей в туре стала краснодарская динамовка Бярда – 27 очков, набранных в игре с «Ленинградкой».

Но первой победы «Ленинградке» долго ждать не пришлось: коллектив Александра Кашина уверенно победил в Челябинске. «Динамо-Метар» оказало серьёзное сопротивление лишь в первом сете, который завершился со счётом 25:23 в пользу «Ленинградки». Рывок в середине второй партии привёл к тому, что челябинская команда расклеилась, и третий сет превратился в формальность. Преимущество «Ленинградки» во втором и третьих сетах («+9» и «+12» соответственно) говорит само за себя. Гарелик на этот раз набрала 17 очков.

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