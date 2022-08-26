СКА победил «Сибирь» на турнире имени Николая Пучкова

В Санкт-Петербурге начался турнир имени Пучкова. «Питерец.ру» обратил внимание на высказывание Владимира Юрзинова-старшего, назвавшего Николая Георгиевича одним из своих учителей в тренерской профессии. Именно Пучков, по словам Юрзинова, «полвека назад напутствовал его при переходе от игрока к тренеру».

В первом матче этого предсезонного турнира СКА крупно обыграл «Северсталь» (4:1), после чего коллективу Романа Ротенберга предстояла встреча с «Сибирью». Проигрывая сибирякам по ходу встречи, хозяева льда смогли в итоге выиграть со счётом 4:2. Шайбы у победителей забросили Степан Фальковский, Александр Никишин, Дамир Жафяров и Дмитрий Бучельников. Довольно обидно было СКА в этом матче пропустить в большинстве.

СМИ обратили внимание на эпизод с участием новичка СКА Андрея Педана. Защитник, недовольный одним из эпизодов, ввязался в драку. Роман Ротенберг прокомментировал это противоречащее хоккейным правилам выяснение отношений на льду.

Тем временем защитник СКА Иван Мищенко пополнил ряды казахстанского «Барыса».