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Питерец.ру » Спорт » СКА крупно обыграл «Сибирь» на турнире имени Пучкова и подписал контракт с экс-НХЛовцем Алексом Гальченюком

СКА крупно обыграл «Сибирь» на турнире имени Пучкова и подписал контракт с экс-НХЛовцем Алексом Гальченюком

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Слухи о переходе Алекса Гальченюка в СКА материализовались!

Главным итогом матча предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором СКА обыграл «Сибирь» со счётом 6:3, стала травма Захара Бардакова. На 37-й минуте игры защитник новосибирцев Илья Морозов грубо сфолил на Бардакове и получил от бригады арбитров штраф «5+20» с удалением со льда. По словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, Бардаков в следующем матче участия принять не сможет. Реакция самого Ротенберга на атаку Морозовым Бардакова, после которой форвард СКА в прострации рухнул на лёд, была бурной и тоже завершилась матч-штрафом для «коуча» СКА.

После эпизода с серьёзной травмой Бардакова нападающий «Сибири» Тэйлор Бек забросил свою вторую в этом матче шайбу и сделал счёт 3:3 в начале третьего периода. После этого забивали только невские армейцы: победной стала шайба Сергея Толчинского, кроме того Иван Зинченко и Марат Хайруллин успели поразить оставленные Красоткиным ворота «Сибири».

Скандалист Алекс Гальченюк подписал контракт со СКА: «Питерец.ру» ранее сообщал о подобной возможности. Контракт между петербургским клубом и Гальченюком подписан на 2 сезона. Игровой номер американского нападающего в СКА – 89-й. Гальченюк пришёл и на пресс-конференцию после матча с «Сибирью».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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