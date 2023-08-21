После двух поражений подряд в ФНЛ «Ленинградец» сыграл вничью с лидером, обидно упустив победу в компенсированное время

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков принял важное кадровое решение: на матч с «Акроном» основным вратарём вышел Егор Смирнов, а Никита Карабашев наблюдал за игрой с лавки. Если до игры с отлично стартовавшим «Акроном» ничья виделась хорошим результатом на фоне двух подряд проигрышей (0:4 в Тюмени и 0:1 дома с «Шинником»), то после финального свистка игроки и поклонники «Ленинградца» вправе были сетовать на невезение.

Максим Бачинский открыл счёт на 60-й минуте после розыгрыша углового, и вплоть до 3-й компенсированной минуты «Ленинградец» удерживал минимальное преимущество в счёте. Но хороший удар Давида Хубаева со штрафного привёл к спасительному для тольяттинской команды голу – 1:1.

«Питерец.ру» изучил турнирную таблицу первой лиги по итогам 6-го тура. Лидеров стало трое: потерявший 2 очка в противостоянии с «Ленинградцем» «Акрон» догнали ещё две команды – саратовский «Сокол» и владикавказская «Алания» (у всех – по 13 очков). А вот «Ленинградец» расположился на скромном 14-м месте, набрав 6 очков при разнице мячей 3–7. Позади команды Кирьякова – только находящиеся в зоне вылета «Арсенал», «Нефтехимик», «Кубань» и «Волгарь». Не проигрывает в этом сезоне ФНЛ пока «Черноморец».