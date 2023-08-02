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Питерец.ру » Спорт » На женском Кубке мира по шахматам в Баку выиграли первые партии в своих матчах россиянки Полина Шувалова, Ольга Баделько и Алина Бивол, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь довольствовалась ничьей

На женском Кубке мира по шахматам в Баку выиграли первые партии в своих матчах россиянки Полина Шувалова, Ольга Баделько и Алина Бивол, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь довольствовалась ничьей

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
Полина Шувалова (на фото) уже в дебюте получила большой перевес, который реализовала в окончании партии.

Пока фотографы обсуждали южноафриканскую красоту проигравшей обе партии в предварительном раунде Шарлиз ван Зиль («Питерец.ру» тоже не упустил случая проиллюстрировать именно ей одну из новостей с Кубка мира), на бакинском турнире началась 1/32 финала.

Едва ли не главную сенсацию дня сотворила Алина Бивол, обыгравшая хозяйку кубкового марафона Гюнай Мамедзаде. Россиянка и в первом раунде просто разнесла свою соперницу, после чего нокаутировала участницу серии Гран-при ФИДЕ, да и августовский рейтинг Мамедзаде выше на 82 пункта. Теперь Бивол достаточно ничьей во следующей партии, чтобы пройти серьёзную соперницу.

Полина Шувалова достаточно легко одолела ещё одну представительницу Азербайджана – входящую в первую сотню Бейдуллаеву, причём – чёрным цветом. В своеобразном российском дерби (пусть обе шахматистки и играют в Баку под флагом ФИДЕ) Ольга Баделько оказалась сильнее Леи Гарифуллиной. Победитель этой пары с большой вероятностью выйдет на 4-го номера мирового рейтинга Хампи Конеру (Индия).

А вот действующая чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь неожиданно не выиграла у довольно слабой для себя соперницы – Евы Ржепковой из Словакии. Ржепкова – чемпионка Чехословакии ещё 1991 года, её рейтинг – 2312.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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