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Питерец.ру » Спорт » Российский гроссмейстер Даниил Дубов проиграл белыми малоизвестному итальянцу на Кубке мира в Баку, в то время как Александра Горячкина уверенно реализовала белый цвет

Российский гроссмейстер Даниил Дубов проиграл белыми малоизвестному итальянцу на Кубке мира в Баку, в то время как Александра Горячкина уверенно реализовала белый цвет

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Полина Шувалова (на фото) не смогла победить белыми американку Ирину Круш.

Кубок мира по шахматам продолжается без выходных: только что закончились нервные тай-брейки (в одном из них распрощался с турниром Александр Грищук), и вот – начались 1/32 у мужчин и 1/16 у женщин.

Главным разочарованием субботы стал выступающий на Кубке мира под флагом ФИДЕ Даниил Дубов. Российский шахматист в партии с итальянцем Даниэле Вокатуро попытался сыграть в стиле Тартаковера: пошёл в атаку, уступая в материале целую ладью. Но в критический момент партии Дубов занялся «пешкоедством» и капитулировал перед 168-м номером мирового рейтинга ФИДЕ.

Петербуржец Пётр Свидлер вдвое старше своего оппонента Йордена ван Форреста из Нидерландов, но это не помешало обладателю Кубка мира – 2011 выиграть. Ничья в следующей партии – и Свидлер выйдет на победителя пары Гири – Аббасов.

Три российских гроссмейстера сыграли вничью чёрными: Ян Непомнящий – с Рауфом Мамедовым, Никита Витюгов – с Ференцем Беркешем, Андрей Есипенко – с Франсиско Вальехо Понсом.

Надёжная Александра Горячкина без блеска прошла первый раунд, едва избежав тай-брейка. Сегодня Горячкина спокойно победила белыми свою соперницу по второму раунду. А вот Алина Бивол проиграла шахматистке из Индонезии и рискует завершить кубковую борьбу.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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