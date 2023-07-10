Женский футбольный клуб «Звезда» стал чемпионом России по пляжному футболу: вот на кого надо равняться Дмитрию Комбарову!

Уже в шестой раз женская футбольная «Звезда» стала сильнейшей в России. «Матч ТВ» не забыл упомянуть этот факт, когда кратко осветил итоги финального матча, в котором «Звезде» противостояла сборная Санкт-Петербурга (итог – 5:3 в пользу шестикратных пляжных чемпионок страны).

По ходу решающего матча «Звезда» оторвалась в счёте – 4:1, при этом хет-трик смогла сделать Тайана да Коста Араужо из Бразилии. Однако сборная Петербурга сумела вернуть интригу, и лишь точный удар Валерии Харитончик определил победителя. Городской комитет по физкультуре и спорту на своём сайте отметил обладательниц индивидуальных наград – Анну Акылбаеву и Анну Чернышову (обе – «Звезда») и забившую гол в финале Глафиру Бажанову (сборная Санкт-Петербурга).

В послематчевом интервью Харитончик сказала:

«Невероятные эмоции… Очень хотелось наконец взять этот кубок… Сейчас мы безумно счастливы!»

«Питерец.ру» поздравляет футболисток «Звезды» с яркой победой, а вот «звёздные» мужчины пока не очень часто радуют новостями из лагеря команды. Ранее стало известно, что коллектив Дмитрия Комбарова стартует в новом сезоне 22 июля. Первым соперником мужской «Звезды» станет «Иркутск». Покинули «Звезду» в межсезонье Мухин, Смирнов и Суконкин.