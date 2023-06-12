Будет ли уволен главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров после 9-го места в сезоне – 2022/2023 вместо выхода в ФНЛ?

Пока «Ленинградец» пребывает в умиротворённом состоянии после повышения в классе, скатившуюся на весьма низкое девятое место «Звезду» из Санкт-Петербурга ожидает подведение итогов сезона и традиционный в таких случаях «разбор полётов».

«Питерец.ру» обратил внимание на слова Дмитрия Комбарова после поражения от владимирского «Торпедо» со счётом 0:2 в заключительном туре подгруппы А второй лиги. Комбаров сказал, что 13-го или 14-го июня состоится собрание с руководством клуба «Звезда», в которое входят Николай Губарев, Вадим Еперин и Александр Чернов), по результатам которого решится вопрос о дальнейшей работе Комбарова с командой.

А ведь перед началом сезона «Звезда» планировала совершить то, что в итоге удалось «Ленинградцу» - выйти в чемпионат ФНЛ (второй дивизион, выше только РПЛ). Второй этап коллективу Комбарова мягко говоря не удался, а скорее – обернулся фиаско. Всего 1 победа в 12 матчах – этого ли ждало руководство и болельщики «Звезды» от тренера-дебютанта Комбарова? Известный в недавнем прошлом футболист Комбаров является обладателем тренерской лицензии УЕФА категории «А». Но 5:2 в матче 23 апреля с клубом «Динамо-Вологда» на фоне трёх ничьих и девяти поражений – полный провал.