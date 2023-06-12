ента новостей

19:45
VII Благотворительная акция «От сердца к сердцу»
19:35
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сыграют в шоу-турнире в Дубае, там же выступят Магнус Карлсен и Хоу Ифань
18:11
Будет ли уволен главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров после 9-го места в сезоне – 2022/2023 вместо выхода в ФНЛ?
16:56
От Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом стартовал автопробег в честь Дня России
16:19
День России объединяет жителей Ленобласти
16:17
На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина
16:14
В Тихвине пенсионерка перевела мошенникам около 150 тысяч рублей
16:13
Низкая поддержка Беглова перед выборами вызывает панику его команды – Ходос
13:12
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни
12:24
В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач
12:15
В Петербурге задержали группу автоворов
12:06
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в разбое
12:02
В Калининском районе мигрант выстрелил в лицо кассиру магазина
09:14
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
08:57
Поздравляем всех с Днём России!
19:56
ЦСКА выиграл Кубок России – 2023, победив в финале «Краснодар» по пенальти благодаря Игорю Акинфееву
19:14
«Флорида» Сергея Бобровского проигрывает в финале Кубка Стэнли «Вегасу» со счётом 1–3, шансов на трофей всё меньше
16:05
Петербургский шахматист Владимир Федосеев перед стартом Кубка мира в Баку провалился во Франции в составе команды «Capelle-la-Grande»
14:34
Участники автопробега «Дорогами Победы» возложили цветы к монументу освободителям Краснодара
12:53
В Петербурге в честь Дня России зажгут факелы Ростральных колонн
12:42
Информационно-культурное мероприятие для иностранных граждан «Под крылом Петербурга»
12:35
В Ленобласти «ВАЗ-21124» съехала в кювет и опроктнулась. Водитель погиб, пострадали две пассажирки
12:29
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге продовольственного магазина
12:24
В Ленобласти задержали двоих злоумышленников, которые угнали и затем сожгли «ВАЗ 2104»
12:19
В Петербурге мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
12:16
В Невском районе задержали подозреваемого в избиении прохожего
12:11
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении прохожего
12:05
В Невском районе после ДТП произошел конфликт со стрельбой
12:02
В Красносельском районе нетрезвый мужчина выстрелил в прохожую
00:25
Михаил Маркин из «Ленинградца» стал лучшим бомбардиром сезона, а «Звезда» Дмитрия Комбарова снова проиграла и заняла лишь 9-е место
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Будет ли уволен главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров после 9-го места в сезоне – 2022/2023 вместо выхода в ФНЛ?

Будет ли уволен главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров после 9-го места в сезоне – 2022/2023 вместо выхода в ФНЛ?

0
53
Опубликовал: Пётр Балякин
+1
Фото:
fczvezda.com
Сам бывший футболист «Спартака» рассчитывает продолжить работу с петербургской командой.

Пока «Ленинградец» пребывает в умиротворённом состоянии после повышения в классе, скатившуюся на весьма низкое девятое место «Звезду» из Санкт-Петербурга ожидает подведение итогов сезона и традиционный в таких случаях «разбор полётов».

«Питерец.ру» обратил внимание на слова Дмитрия Комбарова после поражения от владимирского «Торпедо» со счётом 0:2 в заключительном туре подгруппы А второй лиги. Комбаров сказал, что 13-го или 14-го июня состоится собрание с руководством клуба «Звезда», в которое входят Николай Губарев, Вадим Еперин и Александр Чернов), по результатам которого решится вопрос о дальнейшей работе Комбарова с командой.

А ведь перед началом сезона «Звезда» планировала совершить то, что в итоге удалось «Ленинградцу» - выйти в чемпионат ФНЛ (второй дивизион, выше только РПЛ). Второй этап коллективу Комбарова мягко говоря не удался, а скорее – обернулся фиаско. Всего 1 победа в 12 матчах – этого ли ждало руководство и болельщики «Звезды» от тренера-дебютанта Комбарова? Известный в недавнем прошлом футболист Комбаров является обладателем тренерской лицензии УЕФА категории «А». Но 5:2 в матче 23 апреля с клубом «Динамо-Вологда» на фоне трёх ничьих и девяти поражений – полный провал.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-05-2023, 00:03
Футбольная «Звезда» разгромлена в Иваново: Дмитрий Комбаров оказался не готов к давлению «Текстильщика»
Вчера, 00:25
Михаил Маркин из «Ленинградца» стал лучшим бомбардиром сезона, а «Звезда» Дмитрия Комбарова снова проиграла и заняла лишь 9-е место
22-05-2023, 23:48
«Звезда» Дмитрия Комбарова потухла в матче с клубом «Динамо-Вологда» – поражение со счётом 2:3 после пропущенного на 88-й минуте гола
4-06-2023, 22:13
Пока Халк в Бразилии забивает почти с центра поля, «Звезда» Дмитрия Комбарова просто не в состоянии поразить ворота «Чертаново»!
31-05-2023, 19:06
Футбольный клуб «Ленинградец» празднует выход в ФНЛ и приглашает бесплатно посетить матч со «Спартаком» из Костромы 4 июня
16-05-2023, 20:12
Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Александр Климкин подвёл итоги сезона – 2022/2023, а клуб провёл традиционную «Закрывашку»

Происшествия на дорогах

0
78
Сегодня, 16:17
На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина
0
73
Сегодня, 12:24
В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач
0
73
Сегодня, 09:14
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
0
106
Вчера, 12:05
В Невском районе после ДТП произошел конфликт со стрельбой
Наверх