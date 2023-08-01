Генеральный директор «Зенита» Медведев официально не подтвердил предложение «Наполи» по трансферу Вендела

«Питерец.ру» следит за ситуацией с возможной продажей Вендела, который довольно своеобразно провёл это лето. Только что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «Спорт-Экспрессу», что Вендел тренируется вместе с петербургской командой, а официального предложения от итальянского «Наполи» в российский клуб пока не поступало. При этом Медведев объяснил, что долгое отсутствие Вендела в расположении «сине-бело-голубых» объясняется уважительными причинами. Говоря о желании продать Вендела, Медведев афористично заявил:

«У нас – товар, у вас – купец».

Ранее вбрасывались различные «инсайды» об интересе к Венделу со стороны «Наполи». Некий журналист Касагранде (в Серии А в начале 90-х играл бразилец с таким же именем) сообщил, что неаполитанский клуб готов отвалить «Зениту» 25 млн лир евро за Вендела.