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Питерец.ру » Спорт » Генеральный директор «Зенита» Медведев официально не подтвердил предложение «Наполи» по трансферу Вендела

Генеральный директор «Зенита» Медведев официально не подтвердил предложение «Наполи» по трансферу Вендела

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.sportsdaily.ru
Похоже, своенравный бразилец Вендел может провести сезон – 2023/2024 в «Зените».

«Питерец.ру» следит за ситуацией с возможной продажей Вендела, который довольно своеобразно провёл это лето. Только что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «Спорт-Экспрессу», что Вендел тренируется вместе с петербургской командой, а официального предложения от итальянского «Наполи» в российский клуб пока не поступало. При этом Медведев объяснил, что долгое отсутствие Вендела в расположении «сине-бело-голубых» объясняется уважительными причинами. Говоря о желании продать Вендела, Медведев афористично заявил:

«У нас – товар, у вас – купец».

Ранее вбрасывались различные «инсайды» об интересе к Венделу со стороны «Наполи». Некий журналист Касагранде (в Серии А в начале 90-х играл бразилец с таким же именем) сообщил, что неаполитанский клуб готов отвалить «Зениту» 25 млн лир евро за Вендела.

Заполучить Вендела желает и бразильский «Фламенго», но этот трансфер представляется маловероятным по той причине, что у потенциального покупателя нет мало средств. Сообщалось, что 15 или 16 млн евро за Вендела «Зенит» не устроили. Чемпион России предлагал устроить сделку-обмен, в результате которой с участием Виктора Уго либо Педро Абреу, но это в свою очередь не устроило «Фламенго».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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