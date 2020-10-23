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Питерец.ру » Спорт » Конфуз «Зенита» в Лиге Чемпионов с «Брюгге» - в чём причина?

Конфуз «Зенита» в Лиге Чемпионов с «Брюгге» - в чём причина?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
1:2 на своём поле, да ещё и решающий гол пропущен на 94-й минуте!

До матча много сравнивали менеджерскую философию «Брюгге» и «Зенита». Мол, бельгийский клуб больше зарабатывает на продажах своих футболистов, а российский… Шло перечисление недавних трансферов «Зенита»: от Малкома до Вендела.

«Питерец.ру» повеселил комментарий о том, что защитник «Зенита» Деян Ловрен «прошил» американского вратаря «Брюгге» по фамилии Хорват (ударение явно на первый слог), когда сравнивал счёт. Однако больше шутили насчёт того, что российский клуб «залёг на дно» с «Брюгге». Ведь в группе F, куда угодил «Зенит», есть ещё такие солидные клубы, как римский «Лацио» и дортмундская «Боруссия».

Поводов для критики команда Сергея Семака дала много. Начать очередную европейскую кампанию с домашнего поражения от очевидного аутсайдера – загнать самим себя в угол. Если уж от не самых известных игроков атаки «Брюгге» чемпион России получил два мяча на своём поле, то как теперь сдержать Иммобиле и Холанда? И перспективы выйти из группы теперь кажутся очень туманными. На фоне неудачи «Зенита» отметим отличный старт «Краснодара», который «зацепил» ничью в Ренне.

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