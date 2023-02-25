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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу» в Кубке России, но в Вендела кинули банан

«Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу» в Кубке России, но в Вендела кинули банан

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Накануне этого матча два зенитовских бразильца – Клаудиньо и Малком – получили российское гражданство.

Матч «Волги» и «Зенита», который всё-таки прошёл в Ульяновске с аншлагом, омрачил расистский скандал. В легионера «Зенита» Вендела кто-то бросил с трибун банан – явное оскорбление, которое давно считается дискриминацией по расовому признаку. Пока служба безопасности футбольного клуба «Волга» изучает это некрасивое происшествие. «Питерец.ру» ждёт развития это возмутительной ситуации.

Что касается кубкового противостояния с ульяновским клубом, то Сергей Семак выставил серьёзный состав и не прогадал. «Сине-бело-голубые» выиграли со счётом 3:0, голы забили Зелимхан Бакаев (33 мин.), Матео Касьерра (78 мин.), Иван Сергеев (90+1 мин.). Вендел стал автором голевой передачи на Бакаева, и именно этот гол в первом тайме оказался победным.

«Зенит» доминировал весь матч, а забить мог буквально на первых секундах, но Андрею Мостовому не повезло. Можно отметить и тренерское чутье Семака, который провёл ставшие результативным замены.

Эта победа позволила «Зениту» пройти в следующий этап Кубка России – 2022/2023.

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