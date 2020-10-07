Бразилец Вендел – неожиданный и дорогой новичок «Зенита»

Те, кто решит, что укрепил состав «Зенита» Венделл из «Байера», ошибутся. 20 миллионов евро (именно про такую сумму за новобранца петербургского клуба раструбили СМИ) менеджмент «Зенита» выложил португальскому «Спортингу».

На родине совсем молодой Вендел (сейчас бразильцу 23 года) получил, играя за статусный «Флуминенсе». ЦСКА ещё три года назад присматривался к Венделу (тогда этот центральный полузащитник стоил 7 млн евро), но «Пари Сен-Жермен» оказался богаче. Так Вендел последовал путём Раи, однако вскоре оказался в составе «Спортинга».

Адаптация к тактическим схемам Жорже Жезуса у Вендела проходила тяжело, но он всё-таки освоился и в «Спортинге» при новом тренере. Марк Кейзер из Голландии поверил в талант Вендела, но возникли новые сложности. «Питерец.ру» заметил, что в «Спортинге» Вендел вёл себя не очень дисциплинированно (что иногда характерно для южноамериканцев), и Сергею Семаку придётся обратить на это внимание. Однако соотечественники Венделла – Малком и Дуглас Сантос – должны помочь ему быстрее привыкнуть к России.