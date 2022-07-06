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Питерец.ру » Спорт » Сочинец Родригао переходит в «Зенит» вслед за Касьеррой

Сочинец Родригао переходит в «Зенит» вслед за Касьеррой

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
premierliga.ru
Петербургский клуб укрепляет не только атаку, но и оборону.

Стоило футбольному клубу «Сочи» совершить историческое для этого клуба достижение в прошедшем сезоне – и сразу же его игроки заинтересовали более статусные клубы. «Зенит» сначала переманил к себе колумбийца Касьерру, а теперь вовсю идёт оформление трудового соглашения с ещё одним бывшим игроком сочинской команды – бразильским защитником Родригао.

«Питерец.ру» знает, сколько бразильцев в «Зените»: не успеет один отпроситься в аренду на родину, как на его место приедут два соотечественника. На фоне слухов о возможном уходе Вендела в «Зенит» перебрался очередной южноамериканец – Родригао, и отрицать «бразильский» вектор комплектования основы «Зенит» теперь особенно трудно. Впрочем, иностранные футболисты должны быть лидерами на поле, иначе чемпиону России проще вспомнить о собственных резервах.

По сообщениям спортивных СМИ компенсация со стороны «Зенита» за Родригао составила порядка 4 млн евро. Контракт 26-летнего игрока будет подписан по схеме «3+1». Гендиректор «Зенита» Александр Медведев трансфер Родригао подтвердил.

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