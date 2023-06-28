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Питерец.ру » Спорт » Кто же ты, новичок «Зенита» Винс Хантер – форвард или центровой?

Кто же ты, новичок «Зенита» Винс Хантер – форвард или центровой?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vtb-league.com
Сайты БК «Зенит» и Единой Лиги ВТБ противоречат друг другу!

«Питерец.ру» в лёгком замешательстве: к какому именно игровому амплуа относится новичок баскетбольного «Зенита» Винс Хантер? Сайт Единой Лиги ВТБ утверждает, что 28-летний американец – форвард, а вот сайт «сине-бело-голубых» информирует, что Хантер – центровой. Определённо можно сказать только следующее: Хантер – «большой», способный сыграть как форварда, так и центра, его основное предназначение – игра в «краске» и борьба за подборы. Есть ли у Хантера дальний бросок? Статистика финала Лиги ВТБ, в котором УНИКС без особого труда победил «Локомотив-Кубань» (4–1), говорит, что из-за дуги Хантер атаковать не будет. Однако история баскетбола знает, что даже Шакил ОНил забивал дальний бросок.

Контракт с Хантером заключен на два сезона, и нет сомнений, что этот статусный баскетболист способен принести «Зениту» очень большую пользу. Можно даже сказать, что Хантер может стать одним из лучших «больших» в истории «Зенита» после переезда «Триумфа», но для этого новичку следует избегать серьёзных повреждений. А Хантеру есть на кого равняться: за петербургский клуб играли Густаво Айон, Уилл Томас и Джордан Мики – большие мастера своего дела.

Сам Хантер уже заявил, что воодушевлён переходом в «Зенит».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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