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Питерец.ру » Спорт » В баскетбольный «Зенит» перешёл центровой Соломон, а француз Эртель лавирует между сборной и клубом

В баскетбольный «Зенит» перешёл центровой Соломон, а француз Эртель лавирует между сборной и клубом

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
globallookpress.com
Весьма известный в европейском баскетболе разыгрывающий Тома Эртель не хочет вылететь из сборной Франции.  

Состав клубов Единой Лиги ВТБ в межсезонье меняется: в петербургский «Зенит» перешёл опытный центровой Ричард Соломон, а Антон Понкрашов пополнил состав «Нижнего Новгорода». «Питерец.ру» обратил внимание на то, что новичок «Зенита» Соломон поиграл в такой довольно экзотической для баскетбола стране, как Япония, однако американец способен зацементировать переднюю линию «сине-бело-голубых».

Тем временем СМИ активно обсуждают напряжённую ситуацию вокруг потенциального новичка зенита Тома Эртеля. Дело в том, что французская баскетбольная федерация потребовала от своих игроков подписать заявление о том, что они не будут переходить в российские клубы. Однако УНИКС уже усилился французским форвардом Луи Лабери, теперь вот Эртель планирует подписать двухлетний контракт с «Зенитом».

Похоже, Эртель решил не рисковать отчислением из сборной по политическим мотивам накануне чемпионата Европы, который состоится в сентябре. А после завершения Евробаскета – 2022 Эртель официально станет игроком «Зенита», предполагают баскетбольные СМИ.

 

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