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Питерец.ру » Спорт » Точный бросок Билли Бэрона позволил «Зениту» выйти вперёд в серии с УНИКСом

Точный бросок Билли Бэрона позволил «Зениту» выйти вперёд в серии с УНИКСом

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vtb-league.com
Третий матч закончился с минимальной для баскетбола разницей – в пользу «Зенита»!

Параллельно с плей-офф Единой Лиги ВТБ идёт награждение лучших игроков регулярного чемпионата. «Питерец.ру» не удивился тому, что самым ценным игроком «регулярки» стал хорватский форвард УНИКСа Марио Хезонья. То, что у Хезоньи не пошла карьера в НБА, не делает его менее сильным баскетболистом, и MVP сезона в Лиге ВТБ это лишний раз подтверждает. Получил свой индивидуальный приз и зенитовский американец Джордан Мики – он стал «мистером-замком», то есть лучшим по игре в защите.

Но в третьем матче полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом» на первый план вышли другие игроки, а именно Алекс Пойтресс и Билли Бэрон. Первый отыграл полчаса чистого игрового времени (больше у «Зенита» на паркете провёл только Джордан Ллойд), при этом индекс полезности Пойтресса впечатляет («+26»). А Бэрон в традициях американского баскетбола взял игру на себя в решающей атаке и попал очень сложный и важнейший во всей игре бросок. «Зенит» смог удержать минимальный перевес и победил в Казани со счётом 68:67.

Уже 13 мая «Зенит» может оформить выход в финал.

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