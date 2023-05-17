ента новостей

19:32
Серебряный век с театром «Буфф»: Театральная ночь в Музее-усадьбе Г.Р. Державина
19:28
Умный транспорт - в каждый город: интеллектуальные системы используют уже в 51 регионе РФ
17:16
Новый распределительный газопровод достроен в Ленобалсти
17:02
Казанский УНИКС стал чемпионом Единой Лиги ВТБ – 2023, победив в финале «Локомотив-Кубань» в пяти матчах, лучший игрок плей-офф – Димитриевич
16:30
В Петербурге пройдут Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту
16:25
В Гатчинском дворце после реставрации открылась Дворцовая церковь и парадные залы XVIII века
16:21
В Петербурге в следующем году пройдут Дни Аргентины
15:45
На трассе А-121 «Сортавала» на два месяца ограничат пропускную способность в районе поселка Лосево
15:21
Колыванов победил Кирьякова: ивановский «Текстильщик» обыграл «Ленинградец» со счётом 2:0, дубль сделал Вазитдинов
15:10
Выставка «Впервые в СССР. Возвращение храмов верующим Ленинграда»
15:02
В Петербурге приступили к модернизации оборудования котельных
14:56
«Цифровая Россия» научит работать с Платформой обратной связи
14:48
Леонид Агутин даст два больших сольных концерта на ROOF FEST в Петербурге
14:41
В Петербурге общественники выступили с инициативой обязать госорганы оплачивать проведение обследования для признания дома непригодным для проживания
14:34
В Ленобласти на трассе «Сортавала» тушили «BMW»
14:31
В Ленобласти стартовал ремонт участка трассы от Любани в сторону Коркино
14:24
«Он уже неделю здесь находится»: Пригожин о посещении Шойгу Бахмута
11:56
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда почтили подвиг киргизов
11:50
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой
11:41
В Кудрово иномарка сбила 15-летних подростков на самокате
11:35
В Ленобласти задержаны две ранее судимые воровки-гастролерши
11:27
В Выборгском районе иномарка сбила 7-летнего ребенка на самокате
11:22
В Приморском районе иномарка сбила 5-летнего ребенка
11:16
В Московском районе задержали злоумышленника ограбившего пенсионерку
11:11
В Приморском районе добычей вора-домушника стали более 8,4 млн рублей
11:04
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу
11:00
В Пушкине ограбили микрофинансовую организацию
10:55
В Московском районе застолье закончилось поножовщиной
10:36
В Ленобласти в подъезде дома зарезали муниципального служащего
10:00
Исторический парк «Россия – Моя история» традиционно примет участие во Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Казанский УНИКС стал чемпионом Единой Лиги ВТБ – 2023, победив в финале «Локомотив-Кубань» в пяти матчах, лучший игрок плей-офф – Димитриевич

Казанский УНИКС стал чемпионом Единой Лиги ВТБ – 2023, победив в финале «Локомотив-Кубань» в пяти матчах, лучший игрок плей-офф – Димитриевич

0
54
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vtb-league.com
Особенно обидно должно быть «Зениту», который вполне мог играть в финале вместо УНИКСа.

Финальная серия этого сезона Единой Лиги ВТБ стала менее интересной, чем прошлогоднее противостояние «Зенита» и ЦСКА. После поражения краснодарского «Локомотива» в финальной серии со счётом 1–4 «Питерец.ру» может назвать полуфинальную серию между «Зенитом» и УНИКСом «досрочным финалом»: тогда всё решили секунды и сантиметры в концовке седьмого матча.

Пятый матч финала превратился в шоу Ненада Димитриевича: буквально втащивший свой клуб в финал северный македонец набрал вчера 34 очка и «+36» индекса полезности. Это чемпионство для УНИКСа – историческое, поскольку в шутку эту команду называли «вечно вторые». Проиграв первый матч финала, команда Велимира Перасовича одержала четыре победы подряд – по схожему сценарию развивалась и серия за «бронзу» между ЦСКА и «Зенитом».

MVP всего плей-офф предсказуемо стал Димитриевич. Этот плеймекер не устраивает шоу, на которое был некогда способен Эндрю Гаудлок, но в важнейшие моменты «решал» именно Димитриевич. Не столько Перасович превзошёл главного тренера «Локомотива» Секулича в тренерском противостоянии, сколько казанские легионеры – Димитриевич, Лабери, Рейнольдс, Найт, Хантер и Мэйкон – оказались удачливее лидеров «Локо» Барфорда, Акун-Пёрселла, Уайта и Хортона.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-05-2023, 00:30
Неудержимый Димитриевич и глупое невезение всего лишь в одном эпизоде помешали баскетбольному «Зениту» продолжить борьбу за победу в Единой Лиге ВТБ
22-04-2023, 23:12
Прибавивший в ключевые моменты матча Эртель помог баскетбольному «Зениту» сократить отставание в серии с УНИКСом, теперь счёт 1–2
1-05-2023, 22:31
Баскетбольный «Зенит» сравнял счёт в серии с УНИКСом, а «Локомотив-Кубань» стал первым финалистом плей-офф Единой Лиги ВТБ
30-05-2018, 01:05
Баскетбольный «Зенит» сыграет с ЦСКА в плей-офф Единой Лиги ВТБ
8-04-2023, 23:02
Баскетбольный «Зенит» прошёл клуб МБА в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ
6-06-2022, 23:11
«Зенит» – чемпион Единой Лиги ВТБ: серия с ЦСКА выиграна со счёта 1–3

Происшествия на дорогах

0
80
Сегодня, 11:41
В Кудрово иномарка сбила 15-летних подростков на самокате
0
68
Сегодня, 11:27
В Выборгском районе иномарка сбила 7-летнего ребенка на самокате
0
68
Сегодня, 11:22
В Приморском районе иномарка сбила 5-летнего ребенка
0
111
Вчера, 12:46
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
Наверх