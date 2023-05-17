Казанский УНИКС стал чемпионом Единой Лиги ВТБ – 2023, победив в финале «Локомотив-Кубань» в пяти матчах, лучший игрок плей-офф – Димитриевич

Финальная серия этого сезона Единой Лиги ВТБ стала менее интересной, чем прошлогоднее противостояние «Зенита» и ЦСКА. После поражения краснодарского «Локомотива» в финальной серии со счётом 1–4 «Питерец.ру» может назвать полуфинальную серию между «Зенитом» и УНИКСом «досрочным финалом»: тогда всё решили секунды и сантиметры в концовке седьмого матча.

Пятый матч финала превратился в шоу Ненада Димитриевича: буквально втащивший свой клуб в финал северный македонец набрал вчера 34 очка и «+36» индекса полезности. Это чемпионство для УНИКСа – историческое, поскольку в шутку эту команду называли «вечно вторые». Проиграв первый матч финала, команда Велимира Перасовича одержала четыре победы подряд – по схожему сценарию развивалась и серия за «бронзу» между ЦСКА и «Зенитом».

MVP всего плей-офф предсказуемо стал Димитриевич. Этот плеймекер не устраивает шоу, на которое был некогда способен Эндрю Гаудлок, но в важнейшие моменты «решал» именно Димитриевич. Не столько Перасович превзошёл главного тренера «Локомотива» Секулича в тренерском противостоянии, сколько казанские легионеры – Димитриевич, Лабери, Рейнольдс, Найт, Хантер и Мэйкон – оказались удачливее лидеров «Локо» Барфорда, Акун-Пёрселла, Уайта и Хортона.