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Питерец.ру » Спорт » Большие перемены в составе баскетбольного «Зенита»

Большие перемены в составе баскетбольного «Зенита»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vtb-league.com
Вернулся Сергей Карасёв, а кого-то из новичков можно назвать реальными или потенциальными звёздами.  

Из того состава, что на равных бился с грозной «Барселоной» в четвертьфинале Евролиги, ушёл едва ли не самый полезный баскетболист – тяжёлый форвард Уилл Томас. Возрастной тяжёлый форвард пополнил ряды УНИКСа, однако «Зенит» нашёл Томасу достойную замену. «Питерец.ру» уверен, что бывший игрок «Химок» Джордан Мики блеснёт и в «Зените»: в адаптации к российским условиям этот игрок точно не нуждается. Игрок уровня Мики был очень нужен, ведь «Зенит» отпустил и Тайрика Блэка, у которого закончился контракт.

Покинули «Зенит» также Остин Холлинз, Кей Си Риверс, Дмитрий Хвостов, Виталий Фридзон и Владислав Трушкин. Однако список новичков впечатляет, чего стоит хотя бы Джордан Ллойд. В «Црвене Звезде» Ллойд был самым ярким игроком и вполне мог оказаться в стане кого-то из признанных лидеров европейского баскетбола. Теперь вместе с продлившим контракт с «Зенитом» Билли Бэроном Ллойд станет грозным снайперским оружием. Свежим приобретением «Зенита» стал поигравший в НБА пуэрториканец Шабазз (именно на таком написании имени настаивает сайт петербургского клуба) Напьер. Ещё один новичок с именем – литовец Миндаугас Кузминскас, у которого заиграть за океаном не получилось.

 

 

 

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