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Питерец.ру » Спорт » В финале НБА «Денвер» выиграл четвёртый матч у «Майами»: Аарон Гордон превзошёл Николу Йокича по результативности, а «Наггетс» повели в серии 3–1

В финале НБА «Денвер» выиграл четвёртый матч у «Майами»: Аарон Гордон превзошёл Николу Йокича по результативности, а «Наггетс» повели в серии 3–1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.usatoday.com
Финальная серия рискует закончиться довольно быстро: преимущество «Денвера» велико.

«Питерец.ру» не станет пересказывать очередные выкладки от заокеанских статистиков, которые обнаружили очередной рекорд звёздного центрового «Денвера» Николы Йокича. Серб по-настоящему доминирует в этом сезоне и в случае завоевания клубом из штата Колорадо чемпионства Йокич сразу обретёт статус живой легенды. Ранее «Денвер» ни разу даже не выходил в финал плей-офф – ни при Дикембе Мутомбо, ни при Кармело Энтони.

В четвёртом матче финальной серии «Майами Хит» держались на равных до большого перерыва, а вот третью четверть клуб из Флориды проиграла со счётом 22:31. Таким образом, преимущество «Денвера» к началу заключительного отрезка встречи составляло 13 очков, и отыграть такое преимущество команде Джимми Батлера было не под силу. Сам Батлер выдал приличный матч – защитник «Хит» набрал 25 очков (8 из 14 средних бросков и 1 из 3 дальних) и показал «+34» полезности». Бэм Адебайо в борьбе с Йокичем смотрелся достойно – 20 очков и 11 подборов.

«Денвер» уверенно удержал своё преимущество и выиграл матч – 108:95. Форвард гостей Аарон Гордон стал самым результативным игроком встречи – 27 очков. Йокич сделал «дежурный» дабл-дабл за 37 минут на паркете. Пятый матч финала состоится в Денвере 13 июня.

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