ента новостей

19:31
Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу
19:11
Новости из волейбольного клуба «Ленинградка»: команду пополнила Юлия Максимова, а Анастасия Пестова вышла замуж за Сергея Пирайнена из «Динамо-ЛО»
18:26
В финале НБА «Денвер» неожиданно проиграл «Майами» второй матч, хотя Йокич набрал больше 40 очков
18:23
«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники
18:21
Сторонники «Единой России» организовали спортивный праздник в Невском районе
18:17
Дети из Ленобласти ― лауреаты «Российской школьной весны»
15:43
«Ленинградец» Сергея Кирьякова не напрягаясь обыграл костромской «Спартак», а на стадионе прошёл праздник
15:15
Выставка «Алтай – души моей исток»
15:10
Рисунки юных художников из Петербурга стали частью выставки в Севастополе
14:36
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 5 по 12 июня
14:32
Петербуржцев и сосновоборцев с Днем России поздравят военные оркестры СЗО Росгвардии
14:29
В Петербурге задержала группу воров, обиравших пьяных пассажиров и магазины брендовой одежды
14:24
В Приморском районе расстреляли гендиректора строительной фирмы
12:20
Для школьников из Мариуполя открылась смена в петербургском лагере «Дружных»
12:02
В Янино задержали налетчика на микрофинансовую организацию на проспекте Энгельса
11:44
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении банковской карты у пенсионерки
11:39
На подъезде к Выборгу устранят колейность
11:16
В Кудрово задержали троих, устроивших стрельбу в парадной дома
11:13
В Крондштадте задержали находящегося в федеральном розыске за «пьяную» езду
11:10
В Петербурге задержали буйного налетчика на цветочный павильон
10:56
В Петергофе задержали ревнивца - стрелка из травматики
10:52
В Петроградском районе в ДТП пострада женщина-пешеход и водитель иномарки
10:47
Годовалый ребёнок умер в Лодейном Поле из-за кусочка моркови
10:45
В Петербурге задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков
10:32
Кэтлин Фолбигг: мать, которая отсидела 20 лет за убийство своих четверых детей, помилована
10:31
«Люди говорят о проблеме транспорта»: политолог Гращенков назвал главные претензии петербуржцев к Беглову
10:15
В поселке Будогощь полностью сгорела "Audi Q7"
22:13
Пока Халк в Бразилии забивает почти с центра поля, «Звезда» Дмитрия Комбарова просто не в состоянии поразить ворота «Чертаново»!
17:00
На «Ролан Гаррос» российские теннисисты Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в четвертьфинал
16:29
Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, а «Флорида» проиграла первый матч финала Кубка Стэнли «Вегасу» со счётом 2:5
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В финале НБА «Денвер» неожиданно проиграл «Майами» второй матч, хотя Йокич набрал больше 40 очков

В финале НБА «Денвер» неожиданно проиграл «Майами» второй матч, хотя Йокич набрал больше 40 очков

0
35
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.cbsnews.com
Дабл-дабл Николы Йокича на этот раз не помог его команде победить «Майами».

Преимущество «Денвера» в стартовом поединке финальной серии было столь велико, что «Питерец.ру» готов был провозгласить «Наггетс» досрочным чемпионом НБА – 2023. Но провал в четвёртой четверти второго матча с «Майами» всё поменял: теперь уже «Денверу» придётся доказывать состоятельность своих претензий на чемпионство.

Статистики НБА давно сошли с ума и считают все мелочи: стало известно, что центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым баскетболистом этого амплуа, набравшим за один розыгрыш плей-офф более 500 очков и сделавших не меньше 100 результативных передач. Во второй игре финала суперцентровой «Денвера» традиционно стал лучшим на паркете: Йокич набрал 41 очко, сделал 11 подборов и показал полезность «+43». Но командно «Хит» оказались сильнее: выстрелил нигериец Гэйб Винсент, набравший 23 очка, а центровой «Майами» Бэм Адебайо вновь не стушевался перед Йокичем.

Выиграв четвёртую четверть «+9», андердог финала в лице «Майами» смог повергнуть фаворита в гостях, итоговый счёт – 111:108 в пользу команды Эрика Споэлстры. Возможно, «Денверу» пока не хватает опыта финалов и чемпионских традиций: первый финал «Наггетс» против пяти финалов «Хит». «Майами» трижды завоёвывало чемпионство НБА.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-06-2023, 01:05
Трипл-дабл и «+51» полезности Николы Йокича из «Денвер Наггетс» в первом матче финала НБА: «Майами» сдался ещё в третьей четверти
1-06-2023, 13:48
«Денвер» Николы Йокича видится фаворитом финала НБА, но игра «Наггетс» слишком зависит от звёздного серба: есть ли шанс у «Майами»?
28-02-2020, 22:21
В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»
11-10-2019, 22:25
«Зенит» вчистую уступил «Барселоне», Курич набрал 24 очка
22-04-2021, 22:44
«Зенит» сотворил сенсацию, выиграв у «Барселоны» первый матч серии плей-офф Евролиги
17-06-2015, 18:58
Мозгов не смог стать первым российским баскетболистом — чемпионом НБА

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 19:31
Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу
0
103
Сегодня, 10:52
В Петроградском районе в ДТП пострада женщина-пешеход и водитель иномарки
0
133
Вчера, 12:54
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, пострадали двое человек
0
143
Вчера, 11:40
В Невском районе иномарка сбила 16-летнего парня на самокате
Наверх