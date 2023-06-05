В финале НБА «Денвер» неожиданно проиграл «Майами» второй матч, хотя Йокич набрал больше 40 очков

Преимущество «Денвера» в стартовом поединке финальной серии было столь велико, что «Питерец.ру» готов был провозгласить «Наггетс» досрочным чемпионом НБА – 2023. Но провал в четвёртой четверти второго матча с «Майами» всё поменял: теперь уже «Денверу» придётся доказывать состоятельность своих претензий на чемпионство.

Статистики НБА давно сошли с ума и считают все мелочи: стало известно, что центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым баскетболистом этого амплуа, набравшим за один розыгрыш плей-офф более 500 очков и сделавших не меньше 100 результативных передач. Во второй игре финала суперцентровой «Денвера» традиционно стал лучшим на паркете: Йокич набрал 41 очко, сделал 11 подборов и показал полезность «+43». Но командно «Хит» оказались сильнее: выстрелил нигериец Гэйб Винсент, набравший 23 очка, а центровой «Майами» Бэм Адебайо вновь не стушевался перед Йокичем.

Выиграв четвёртую четверть «+9», андердог финала в лице «Майами» смог повергнуть фаворита в гостях, итоговый счёт – 111:108 в пользу команды Эрика Споэлстры. Возможно, «Денверу» пока не хватает опыта финалов и чемпионских традиций: первый финал «Наггетс» против пяти финалов «Хит». «Майами» трижды завоёвывало чемпионство НБА.