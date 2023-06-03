Трипл-дабл и «+51» полезности Николы Йокича из «Денвер Наггетс» в первом матче финала НБА: «Майами» сдался ещё в третьей четверти

«Питерец.ру» впечатлён командной игрой «Денвера» в первом матче финальной серии НБА, которую «Наггетс» выиграли на своей площадке со счётом 104:93. Итоговые цифры на табло «Болл-Арены» не должны обманывать: хозяева фактически выиграли матч ещё до начала четвёртой четверти.

Преимущество «Денвера» в этой отдельно взятой игре носило тотальный характер и в первую очередь базировалось на хорошей защите. Простой пример: лёгкий форвард Майкл Портер сделал больше блокшотов, чем центровой «Денвера» Никола Йокич. Серб показал в первой в истории «Денвера» игре в финале НБА привычную для себя, но заоблачную для подавляющего большинства коллег по НБА статистику. Йокич за 40 минут на паркете набрал 27 очков, подобрал 10 отскоков и раздал партнёрам 14 (!) передач. Под стать своему лидеру играли и партнёры Йокича: разыгрывающий Джамал Маррей сделал дабл-дабл (26 очков и 10 передач), не отстал от него и Портер (14 очков и 13 подборов).

В составе «Майами» достойно выглядел оппонент Йокича под щитами Бэм Адебайо (26 очков и 13 подборов), а вот Джимми Батлер слишком много мазал (лишь 6 попаданий из 14 бросков). В заключительной четверти «Майами» смог добиться приемлемого счёта, а второй матч пройдёт 5 июня.