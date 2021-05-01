Баскетбольный «Зенит» легко выиграл четвёртый матч серии плей-офф у «Барселоны» и близок к «Финалу четырёх» Евролиги

То, что четвёртый матч в этой четвертьфинальной серии вообще состоится, верили далеко не все. Перед началом самого интересного в Евролиге были разговоры, что эту серию «Барселона» выиграет 3–0, к тому же «Зенит» лишился Понитки. Но Хавьер Паскуаль просто уничтожил свой бывший клуб, и теперь именно у «Зенита» психологическое преимущество.

«Питерец.ру» обращал внимание на стабильную игру Брэндона Дэвиса, однако на этот раз американец просто провалился. Всего лишь очко со штрафного и единственный подбор за 25 минут – просто смешные показатели для Дэвиса. Даже без Гудайтиса петербургские «большие» нейтрализовали Дэвиса, в результате «Барселона» повержена со счётом 74:61 в пользу «Зенита». Если Дэвис промазал все 6 средних бросков, то ещё более звёздный Никола Миротич реализовал лишь 2 из 13. Разве что Ник Калатес постарался сохранить своё реноме, набрав 19 очков.

«Зенит» выиграл первую и третью четверти этого матча с разницей более чем в 10 очков, и никакой интриги в заключительном отрезки встречи не было. Теперь судьба путёвки в «Финал четырёх» (ЦСКА уже там) решится в пятом матче, который пройдёт в Барселоне 4 мая.