СКА смог одолеть «Салават Юлаев» только в овертайме

«Питерец.ру» посмотрел на статистику нападающего СКА Владимира Ткачёва в нынешнем сезоне: форвард демонстрирует гроссмейстерский показатель «очко за матч». Вот и на этот раз Ткачёв пополнил свой лицевой счёт, набрав 2 очка.

А ведь первый период был выигран уфимцами. Гости «Ледового» сначала открыли счёт усилиями Сакари Маннинен, а Никита Сошников сделал удвоил преимущество юлаевцев. После этого на первый план вышли звёзды атаки СКА – Антон Бурдасов и Ткачёв. Первый сделал дубль, а второй огорчил свою бывшую команду в овертайме. Так СКА выиграл, но лидирует в КХЛ по-прежнему ЦСКА. У московских армейцев – 43 очка, а у армейцев Невы – 35.

Самым результативным матче понедельника стала битва аутсайдеров. Динамовцы Риги на своём льду обыграли «Куньлунь» со счётом 5:3. Проявили себя козыри нападения «Динамо»: Индрашис набрал 3 очка, а нестареющий Дарзиньш – 2. А вот голкипер «Ак Барса» Рейдеборн вообще не дал забить «Автомобилисту», хотя в атаке екатеринбургского клуба играли Мэйсек, Секстон, Холланд и Плэтт.