Фиаско «Зенита» в матче Кубка России в Самаре – 0:2 и удалённый Клаудиньо

Для тех, кто ещё не до конца разобрался в сложной формуле Кубка России по футболу, «Питерец.ру» поясняет: неожиданное поражение «Зенита» в Самаре вовсе не означает завершение борьбы в турнире. Неожиданным это поражение стало потому, что Сергей Семак выставил на этот матч боевой состав. Хотя ворота защищал бразилец Иван и пропустил дважды: на 83-й минуте Цыпченко открыл счёт, а в компенсированное ко второму тайму время Глушенков установил итоговый счёт 2:0 в пользу «Крыльев Советов».

Подвёл «Зенит» Клаудиньо: бразилец во втором тайме быстро получил две жёлтые карточки и был изгнан с поля главным арбитром Кукуляком из Калуги. Можно отметить и не самую удачную замену, проведённую Сергеем Семаком: вышедший на усиление оборонительным порядков «Зенита» Родригао оказался косвенным соучастником первого пропущенного Иваном гола.

Сегодня же состоялся ещё один кубковый матч с участием команды из Петербурга. «Звезда», которую тренирует Дмитрий Комбаров, только по пенальти смогла обыграть московский «Амкал».