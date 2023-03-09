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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге пройдет открытый турнир по функциональной подготовке

В Петербурге пройдет открытый турнир по функциональной подготовке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В спортивно-развлекательном центре «Активити Клаб» состоится Открытый турнир по функциональной подготовке.

12 марта с 9:00 до 18:00 в спортивно-развлекательном центре «Активити Клаб» (пер. Челиева, 17Б) состоится Открытый турнир по функциональной подготовке.

Турнир будет проводится среди молодёжи Санкт-Петербурга в двух категориях: личный зачет и командный (состав команды - двое мужчин и одна женщина). Победители и призеры в лично-командном зачете награждаются медалями и ценными призами.

Для участия необходимо иметь уровень подготовленности не ниже среднего (уметь отжиматься, подтягиваться, иметь хорошую выносливость) от 18-35 лет.

Регистрация обязательна:

Мероприятие проводится совместно с Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация функционального многоборья Ленинградской области».

Источник: Центр «Дзержинец»
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