В Петербурге стартовал Международный турнир по перетягиванию каната

Сегодня в Санкт-Петербурге в Военной академии связи стартовал Международный турнир по перетягиванию каната, посвященный Герою Советского Союза, Герою Российской Федерации Николаю Савиновичу Майданову.

В соревнованиях примут участие сборные команды города Санкт-Петербурга и города Тверь, Военной академии связи, Военного института физической культуры, Михайловской военной артиллерийской академии, ВУНЦ ВМФ и Республики Казахстан.

Участников напутствовал на победу помощник командующего войсками Западного военного округа по физической подготовке полковник Евгений Лозбенев.

В рамках турнира предстоит более 130 схваток, финальные состоятся 7 марта. Соревнования пройдут в двух весовых категориях женских команд 520 кг и 560 кг, в трех весовых категориях мужских команд 600 кг, 640 кг, 680 кг и одной смешанной команды 580 кг.