В Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к сдаче зачетов по физической подготовке

Военнослужащие управления Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к сдаче нормативов по физической подготовке в ходе контрольной проверки.

Комиссией под руководством помощника командующего войсками Западного военного округа по физической подготовке полковника Евгения Лозбенёва проверяются вопросы организации физической подготовки, состояние учебно-материальной базы, а также уровень физической подготовленности военнослужащих управления объединения.

Военнослужащие управления армии ВВС и ПВО проверяются по основным физическим качествам: на быстроту (ловкость) в беге на 100 и 60 метров, а также в челночном беге 10 по 10 метров, на силу в подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, в жиме штанги весом в 70 килограммов, в толчке двух гирь весом по 24 килограмма, на выносливость в беге на 1 и 3 километра, а также в плавании на 50, 100 и 500 метров.

К проверке уровня физической подготовленности привлечено более 300 военнослужащих управления объединения.

Сдача контрольной проверки по физической подготовке в соединениях и воинских частях объединения продлится до 16 октября.