В Петербурге прошел интеллектуальный турнир «Дебаты»

24 апреля в коворкинге «ЛЕГКО» прошел открытый районный интеллектуальный турнир «Дебаты» для молодежи Приморского района.

На протяжении нескольких раундов команды, состоящие из 5 спикеров, соревновались друг с другом, стараясь заработать как можно больше баллов. Основной темой дискуссий стали утверждения в области государственного и муниципального управления.

Компетентное жюри оценивало команды по критериям доказательности и масштабности аргументов, вероятности изложенных последствий. По итогам турнира победителем стала команда из школы № 555 «Белогорье» Приморского района.

Все участники были награждены памятными подарками от Дома молодежи Санкт-Петербурга.

«Дебаты – отличный способ для молодежи развивать грамотную речь, навыки публичного выступления, критического мышления и аргументации. Помимо этого, дебаты способствуют установлению качественных горизонтальных связей: помогают находить друзей и единомышленников», – комментирует один из организаторов мероприятия Любовь Михайлова.