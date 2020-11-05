Лучших борцов выявят на турнире по панкратиону в Санкт-Петербурге

7 ноября в 10.00 в спортивном зале комплекса «Волна» (ул. Авиационная, 19) пройдет открытый турнир Санкт-Петербурга по спортивной борьбе (панкратион) «Кубок Дмитрия Донского». В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей.
Мероприятие будет организовано по действующим правилам спортивной борьбы (раздел панкратион). Турнир пройдет по олимпийской системе с лично-командным зачетом. Участники разделятся по весовым и возрастным категориям на две группы:
- разрядники – спортсмены, имеющие не ниже 2-го разряда по смешанным видам единоборств;
- новички – спортсмены, не имеющие разрядов.
В каждой категории разыграется первое, второе и третье место. Возраст участников с 14 до 30 лет.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях отправляются на электронную почту spbpankration@gmail.com до 5 ноября.
Справочно:
Данный турнир проходил на протяжении многих лет под названием «Кубок Санкт-Петербурга по спортивной борьбе», с 2017 турнир приобрел новое название «Кубок Дмитрия Донского». Ежегодно участниками становятся более 100 спортсменов.
Дмитрий Донской – великий князь Владимирский, Московский и всея Руси. Наиболее известен своей победой в Куликовской битве 1380 года.