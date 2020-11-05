ента новостей

20:01
Татьяна Черниговская пригласила российских студентов поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»
19:58
Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина пройдет в Петербурге
19:53
Урок мужества ко Дню народного единства провели онлайн
19:50
Лучших борцов выявят на турнире по панкратиону в Санкт-Петербурге
19:46
Форум студенческих объединений СЗФО соберет активную молодежь
19:45
В подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли занятия со специалистами нештатных групп разминирования
19:39
Частный сектор - визит продолжается.
14:43
Библиотеки Красносельского района начинают масштабный проект «Край ON»
14:41
В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы
13:58
Второй показ проекта «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино»
13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
12:31
Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом
12:16
Проект «Вслух» объявляет набор участников
12:08
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
12:05
В Ленобласти погиб грудной ребенок
09:14
Учителей сокращать не будут
08:54
Еще один симптом
23:43
Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо
16:32
В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО
09:57
Что будет с валютой?
09:26
Так критично или нет?
20:01
В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы
19:59
В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение
15:00
Петербуржцев приглашают на День карьеры
11:36
Открытие проекта "Человек после катастрофы"
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Лучших борцов выявят на турнире по панкратиону в Санкт-Петербурге

Лучших борцов выявят на турнире по панкратиону в Санкт-Петербурге

0
36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В спортивном зале комплекса «Волна» пройдет открытый турнир Санкт-Петербурга по спортивной борьбе (панкратион) «Кубок Дмитрия Донского»

7 ноября в 10.00 в спортивном зале комплекса «Волна» (ул. Авиационная, 19) пройдет открытый турнир Санкт-Петербурга по спортивной борьбе (панкратион) «Кубок Дмитрия Донского». В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей.

Мероприятие будет организовано по действующим правилам спортивной борьбы (раздел панкратион). Турнир пройдет по олимпийской системе с лично-командным зачетом. Участники разделятся по весовым и возрастным категориям на две группы:

- разрядники – спортсмены, имеющие не ниже 2-го разряда по смешанным видам единоборств;

- новички – спортсмены, не имеющие разрядов.

В каждой категории разыграется первое, второе и третье место. Возраст участников с 14 до 30 лет.

«Для победы в схватке одной силы мало, необходимы знания, умения, навыки и сообразительность», – считает воспитанник военно-патриотического клуба «Рубеж» Мамедов Сахиль Фамил оглы.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях отправляются на электронную почту spbpankration@gmail.com до 5 ноября.

Справочно:

Данный турнир проходил на протяжении многих лет под названием «Кубок Санкт-Петербурга по спортивной борьбе», с 2017 турнир приобрел новое название «Кубок Дмитрия Донского». Ежегодно участниками становятся более 100 спортсменов.

Дмитрий Донской – великий князь Владимирский, Московский и всея Руси. Наиболее известен своей победой в Куликовской битве 1380 года.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-09-2020, 19:56
«Фестиваль единоборств – Турнир им. В.А. Соловьева» в Санкт-Петербурге собрал волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
20-09-2016, 11:52
Петербуржцы выиграли 2 медали на первенстве мира по спортивной борьбе
11-11-2015, 20:13
Детско-юношеский турнир по самбо «Кубок спецназа»
14-05-2013, 08:11
Международный юношеский турнир по современному пятиборью «Кубок Игоря Новикова»
7-05-2019, 13:54
XXII Международный турнир по дзюдо «Олимпийские старты - Кубок Победы»
21-10-2016, 18:16
Международный хоккейный турнир для младших юношей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
244
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
592
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
607
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
800
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх