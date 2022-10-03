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В Петербурге состоится турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди сборных команд детей, находящихся на профилактическом учете полиции

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
pxhere.com
В Петербурге состоится турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди сборных команд детей, находящихся на профилактическом учете полиции

7 октября состоится турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков», организаторами которого являются Главное управление МВД России по г. СПб и ЛО и городской Комитет по физической культуре и спорту. В регионе ежегодного проводятся подобные мероприятий, направленные на профилактику подростковой преступности, иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Уделяется особое внимание приобщению детей и подростков к активным видам спорта.
Соревнования начнутся в 9.00 на стадионе «Спортивной школы № 2 Васильевского района», расположенном по адресу: СПб, ул. Наличная д. 44, к. 3.
Команды от каждого района будут сформированы подразделениями по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России совместно с отделами по физкультуре и спорту районных администраций.
В турнире «Спорт против наркотиков» примут участие 18 команд (по 10 человек), возраст участников соревнований от 15 - 16 лет (независимо от пола).
Команда-победитель и команды-призеры соревнований будут награждены кубками и грамотами. Участники этих команд будут награждаться медалями, грамотами и призами. Остальные команды-участники физкультурного мероприятия будут награждены грамотами.

Источник: ГУ МВД
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