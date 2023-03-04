Крупная победа над минским «Динамо» во втором матче позволила СКА сравнять счёт в серии плей-офф

«Питерец.ру» рад, что Дмитрий Яшкин не очень пострадал в одном из игровых моментов второго поединка серии плей-офф Кубка Гагарина против минских динамовцев. Яшкину нанёс травму минчанин Ковгореня, но капитан невских армейцев нашёл в себе силы вернуться на лёд. А вот получивший повреждение в стартовом матче этой серии защитник «Динамо» Джозеф Душак выбыл из строя.

3:0 после стартового периода вселяли в любителей СКА оправданный оптимизм, тем более, что четыре из пяти своих шайб хозяева льда забросили в равных составах. Открыл счёт Василий Глотов, удвоил преимущество СКА Святослав Гребенщиков, автором третьей шайбы СКА стал защитник Ожиганов.

Во втором периоде зрители увидели лишь одно взятие ворот, которое соорудили минские легионеры Спунер, Барберио и Брэндон Козун. Концовка матча выдалась богатой на события: за 5 минут до сирены Марат Хуснутдинов сделал счёт 4:1, но забивавший и в первой игре Пушкайло сократил разрыв, позволив Крэйгу Вудкрофту снять вратаря. Однако это привело лишь к точному броску Фальковского по пустым воротам – 5:2 в матче и 1–1 в серии.