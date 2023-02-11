Дубль Владимира Ткачёва из «Авангарда» позволил «Ястребам» обыграть СКА в результативном матче, счёт – 5:4 в пользу омичей

«Питерец.ру» не столь подробно освещал матчи СКА на заключительном отрезке регулярного чемпионата КХЛ сезона – 2022/2023 по понятной причине. Дело в том, что невские армейцы не только комфортно лидируют в Лиге, но и давно уже обеспечили себе выход в плей-офф.

После крупной победы над «Ак Барсом» 3 февраля (счёт – 7:4 в пользу СКА, покер тогда сделал Эмиль Галимов) СКА минимально уступил «Металлургу» в гостях (2:3). Перед приездом в Омск коллектив Романа Ротенберга уверенно разобрался в Екатеринбурге с «Автомобилистом» (5:2, дубль сделал Марат Хайруллин).

В гостевом поединке с «Авангардом» СКА четырежды вёл в счёте после точных бросков Волкова на 2-й минуте, Педана в большинстве на 16-й, Яшкина в большинстве на 29-й и Кетова на 50-й. Но гол 37-летнего ветерана СКА Кетова, после которого счёт стал 4:3 в пользу петербуржцев, только подхлестнул хозяев льда к финальному штурму. Провальной для обороны СКА во главе с вратарём Николаевым стала 56-я минута. Сначала в формате «4Х4» Шарипзянов с передач Толчинского и Грицюка сравнял счёт, а совсем скоро Бродхёрст стал автором победной для «Авангарда» шайбы, итог – 5:4 в пользу Омска.