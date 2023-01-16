Победа над «Амуром» позволила СКА оформить выход в плей-офф сезона – 2022/2023

После разгрома от «Салавата Юлаева» 6 января (счёт тогда был 1:5, крупнее невские армейцы в нынешней «регулярке» не проигрывали) коллектив Романа Ротенберга (на фото) до рандеву с «Амуром» выиграл трижды подряд. Сначала крупно было побеждено «Сочи» (6:3), после этого Гребенщиков стал автором победной шайбы в матче со «Спартаком» (3:2), затем Дмитрий Николаев «засушил» поединок против столичного «Динамо» (2:0).

Хабаровский «Амур» смог открыть счёт, но точный бросок Лихачёва стал для гостей «Ледового» единственным в матче. С 19-й по 26-ю минуту хозяева забросили в ворота Аликина три шайбы (отличились Яшкин, Грошев и Гребенщиков), итог – 3:1 в пользу СКА.

Но у этой победы есть особенное турнирное значение: СКА застолбил место в розыгрыше Кубка Гагарина – 2023. Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги уже обнародовала информацию, что набранные 84 очка гарантируют СКА место в плей-офф. «Питерец.ру» рад видеть уверенное лидерство СКА в КХЛ: идущий вторым ЦСКА сейчас отстаёт от петербургского клуба на 13 очков.