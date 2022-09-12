СКА пропустил уже на 29-й секунде, но смог крупно победить «Северсталь»

Игровой день 12 сентября в КХЛ начался матчем в Уфе, где «Салават Юлаев» принимал «Спартак». Борьбы не получилось: «красно-белые» повели 3:0 и в итоге победили – 3:1. Автором победной шайбы в составе «Спартака» стал Александр Хохлачёв.

СКА в Череповце явно проспал начало матча с «Северсталью» и слишком быстро пропустил. Абросимов открыл счёт, когда не прошло и полминуты игрового времени. Но после этого ворота поражали только петербургские армейцы. Уже на 8-й минуте Максим Грошев сравнял счёт, отличившись в меньшинстве.

Затем свою очередную шайбу забросил Марат Хайруллин. «Питерец.ру» напоминает: с «Авангардом» Харуллин сделал хет-трик, московскому «Динамо» он же забил дважды. В Череповце именно шайба Хайруллина оказалась победной. Итоговый счёт – 4:1 в пользу СКА (во втором периоде Захар Бардаков забил в равных составах, а в третьей двадцатиминутке Игорь Ожиганов реализовал большинство с передачи того же Хайруллина).

Свой следующий матч коллектив Романа Ротенберга проведёт 14 сентября в Ярославле.