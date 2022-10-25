Блестящие победы шахматистов СПбГМТУ

С 16 по 20 октября в г. Сочи проходили командные чемпионаты России по рапиду (быстрые шахматы) и блицу. Студентка Инженерно-экономического факультета, женский гроссмейстер Елизавета Соложенкина выступала в составе команды «Южный Урал-1». По итогам соревнований команда завоевала золотые медали как в рапиде, так и в блице.

По возвращении в Санкт-Петербург наша спортсменка присоединилась к команде вуза, чтобы принять участие в студенческих командных турнирах по быстрым шахматам, которые проходили с 21 по 22 октября.

Команда Морского технического университета играла во второй лиге. Набрав 19 очков, команда СПБГМТУ в составе: Григорий Горбушкин, Роман Скотников, Богдан Омельченко и Елизавета Соложенкина — заняла 2 место.

Впервые шахматная команда Корабелки добилась столь высокого результата в межвузовских соревнованиях! Выиграв серебряные медали, сборная вуза отобралась в первую лигу на следующий год.

Мы поздравляем Елизавету и сборную команду СПбГМТУ с блестящим результатом! Желаем ребятам и дальше покорять спортивные вершины!