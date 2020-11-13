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Питерец.ру » Спорт » Спортсменка из Ленобласти вошла в сборную России по спортивной борьбе

Спортсменка из Ленобласти вошла в сборную России по спортивной борьбе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В борьбе за место в сборной России победила Ленинградская область

По итогам первенства страны по спортивной борьбе ленинградская спортсменка вошла в сборную России, еще одна — стала кандидатом в резервный состав.

Жительница поселка имени Свердлова Всеволожского района Виктория Царёва, завоевав 2 место, включена в основной состав сборной России по спортивной борьбе. Дарина Музыка из Тихвина заняла 5 место и стала кандидатом в резервный состав сборной.

Первенство России по спортивной борьбе прошло с 8 по 11 ноября в Смоленске.

«В Ленинградской области более тысячи человек занимаются спортивной борьбой. Совместно с региональной федерацией спортивной борьбы создан сильный тренерский состав по данному виду спорта и подготовлено много талантливых спортсменов», — рассказали в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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