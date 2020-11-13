Спортсменка из Ленобласти вошла в сборную России по спортивной борьбе

По итогам первенства страны по спортивной борьбе ленинградская спортсменка вошла в сборную России, еще одна — стала кандидатом в резервный состав.

Жительница поселка имени Свердлова Всеволожского района Виктория Царёва, завоевав 2 место, включена в основной состав сборной России по спортивной борьбе. Дарина Музыка из Тихвина заняла 5 место и стала кандидатом в резервный состав сборной.

Первенство России по спортивной борьбе прошло с 8 по 11 ноября в Смоленске.

«В Ленинградской области более тысячи человек занимаются спортивной борьбой. Совместно с региональной федерацией спортивной борьбы создан сильный тренерский состав по данному виду спорта и подготовлено много талантливых спортсменов», — рассказали в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области.