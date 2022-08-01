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Питерец.ру » Спорт » Достижения гребцов Корабелки радуют спортивных болельщиков

Достижения гребцов Корабелки радуют спортивных болельщиков

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33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПБГМТУ
Достижения гребцов Корабелки радуют спортивных болельщиков

С 28 по 30 июля на базе Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова (ШВСМ по ВВС) прошел Чемпионат Санкт-Петербурга по гребному спорту.

В соревнованиях успешно приняли участие спортсмены сборной Морского технического университета. В классе 8+ в составе команды ШВСМ по ВВС студент 1 курса инженерно-экономического факультета Александр Кунин занял 1 место, а выпускник факультета корабельной энергетики и автоматики прошлого года Василий Каманин в составе команды СШОР «Знамя» занял 3 место, с чем мы их и поздравляем!

Более того, Александр также занял 4 место в распашной мужской двойке (финал А), а девушки: студентка 3 курса ФКиО Евгения Тихомирова и выпускница этого же факультета 2022-го года Мария Мовчанова заняли 7 и 11 место, соответственно, в женских одиночках легкого веса (финал Б).

31 июля также состоялось Первенство Санкт-Петербурга по академической гребле среди юношей и девушек до 23 лет.

Спортсмен Корабелки, кандидат в мастера спорта, Александр Кунин, в составе команды ШВСМ по ВВС вновь показал блестящие результаты, выиграв гонку в 8+

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами, желаем и дальше покорять спортивные вершины!

Источник: СПБГМТУ
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