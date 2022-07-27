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Питерец.ру » Спорт » Студенты из Ленобласти стали медалистами всероссийской Универсиады

Студенты из Ленобласти стали медалистами всероссийской Универсиады

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Студенты Ленинградского государственного университета имени Пушкина завоевали награды VIII Всероссийской летней Универсиады.

1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовых медали — студенты Ленинградского государственного университета имени Пушкина завоевали награды VIII Всероссийской летней Универсиады.

Золотую медаль региону принес Тимофей Тулкин, заняв 1 место в заплыве на 50 м брассом. Также в соревнованиях по плаванию Ярослав Пахомов стал бронзовым призером на дистанции 200 м в дисциплине «комплексное плавание», Лидия Нечитайлова заняла 3 место на дистанции 100 м баттерфляем.

Успешно для ленинградцев прошли и соревнования по легкой атлетике: 2 место в беге на дистанции 3 000 метров с препятствиями заняла Анна Ильина. Еще одну бронзовую медаль в копилку сборной Ленинградской области на Универсиаде принес Андрей Тюфяков, заняв 3 место в соревновании по боксу.

Кроме того, студентка 4 курса факультета физической культуры Алена Барболина признана лучшим нападающим Универсиады.

Всего в сборную команду, представлявшую Ленинградскую область на Универсиаде-2022, вошли 10 спортсменов.

Справка

Соревнования Универсиады проходили по 14 видам спорта в 15 дисциплинах. Студенты со всей страны соревновались в бадминтоне, боксе, волейболе, гандболе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, регби-7, самбо, спортивной борьбе, спортивном ориентировании, тхэквондо (ВТФ) и шахматам.

Источник: Администрация Ленобласти
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