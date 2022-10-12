Победа студентки Корабелки в соревнованиях по джиу-джитсу

С 9 по 10 октября в Челябинске прошли Всероссийские соревнования по джиу-джитсу среди спортсменов до 21 года.

В разделе файтинг студентка Морского технического университета Софья Ерина провела три боя, в каждом из которых одержала вверх над соперницами и принесла своему вузу еще одну золотую медаль.

Мы поздравляем нашу спортсменку с отличным результатом!