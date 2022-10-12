С 9 по 10 октября в Челябинске прошли Всероссийские соревнования по джиу-джитсу среди спортсменов до 21 года.
В разделе файтинг студентка Морского технического университета Софья Ерина провела три боя, в каждом из которых одержала вверх над соперницами и принесла своему вузу еще одну золотую медаль.
Мы поздравляем нашу спортсменку с отличным результатом!
Победа студентки Корабелки в соревнованиях по джиу-джитсу
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПбГМТУ
Победа студентки Корабелки в соревнованиях по джиу-джитсу
С 9 по 10 октября в Челябинске прошли Всероссийские соревнования по джиу-джитсу среди спортсменов до 21 года.
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