Под Санкт-Петербургом росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем»

В Ленинградской области военнослужащие 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем». Участники акции подготовили видео в поддержку росгвардейцев, выполняющих служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Росгвардейцы с оружием в руках провели построение в форме буквы Z и в сопровождении военного оркестра исполнили знаменитую песню «Победа» на музыку Альберта Арутюнова и слова Вадима Семернина.