В Ленинградской области военнослужащие 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем». Участники акции подготовили видео в поддержку росгвардейцев, выполняющих служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Росгвардейцы с оружием в руках провели построение в форме буквы Z и в сопровождении военного оркестра исполнили знаменитую песню «Победа» на музыку Альберта Арутюнова и слова Вадима Семернина.
Под Санкт-Петербургом росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем»
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Под Санкт-Петербургом росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем»
В Ленинградской области военнослужащие 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем». Участники акции подготовили видео в поддержку росгвардейцев, выполняющих служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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